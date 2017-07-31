Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 50-летнего и 29-летнего жителей города Новосибирска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства).

По данным следствия, в дневное время 24 февраля 2017 года обвиняемые, не имея лицензии на добычу косули сибирской, с целью незаконной охоты в отношении особей указанных животных, приехали из г. Новосибирска на принадлежащем одному из них автомобиле «Тойота Ленд Крузер 200» в окрестности д. Дубровино Татарского района. Затем с 15 до 17 часов указанного дня злоумышленники с использованием доставленного с собой снегохода выследили близ д. Дубровино и из охотничьего огнестрельного оружия произвели отстрел четырёх особей косули сибирской, в том числе 3 самок и одного самца, причинив окружающей природной среде крупный ущерб.

Непосредственно после добычи животных злоумышленники были застигнуты на месте происшествия владельцами охотничьих угодий. Факт незаконной охоты в установленном порядке был зафиксирован прибывшими на место сотрудниками Департамента по охране животного мира Новосибирской области.

Вину в совершении инкриминируемого преступления 50-летний обвиняемый признал частично и полностью возместил причинённый государству в результате незаконной охоты ущерб на денежную сумму в 360 000 руб. В то же время 29-летний фигурант дела, являвшийся в указанное выше время сотрудником дорожно-патрульной службы органов внутренних дел, в ходе допроса в качестве обвиняемого свою причастность к совершению преступления отрицал, сообщив, что отстрел животных осуществлял только 50-летний обвиняемый.

К настоящему времени выполнение следственных действий завершено, составлено и утверждено обвинительное заключение. После вручения его копии обоим обвиняемым уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

