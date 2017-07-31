Добавить комментарий (1)

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5 августа в 17.00 на городской площади Татарска пройдет музыкальный фестиваль "Кислород"

https://vk.com/video43426002_456239091
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31 Июля | 17:33 (ссылка #1661887)
опять дебилы волосатые и вонючие соберутся и будут брет тупой орать, это типа песни ихние. 
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