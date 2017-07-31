Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области 25 июля 2017 года в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в вечернее время 20 июля 2017 года 42-летний мужчина, находясь по месту жительства в квартире одного из жилых домов, расположенных на ул. Переезд стройкомбината в г.Татарске, действуя на почве личной неприязни в отношении проживающей совместно с ним 63-летней матери, нанёс ей множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, в результате которых потерпевшая потеряла сознание и, не приходя в себя, в течении двух суток находились в указанной квартире.

В вечернее время 22 июля 2017 год фигурант дела, увидев, что его мать не приходит в сознание, вызвал медицинских работников, и женщина была госпитализирована в Татарскую центральную районную больницу. Несмотря на оказанную потерпевшей помощь врачами указанного учреждения, 24 июля 2017 года в результате полученных телесных повреждений она скончалась.

При допросе в качестве подозреваемого злоумышленник сообщил, что насилие в отношении потерпевшей применил он, при этом на вопрос следователя о мотивах своих действий сообщил, что не помнит их в силу своего нахождения в момент причинения женщине телесных повреждений в состоянии алкогольного опьянения. Также к настоящему времени следователем установлено, что ранее подозреваемый систематически применял в отношении потерпевшей физическое наличие.

При изучении сведений о личности фигуранта дела получена информация о том, что он злоупотребляет спиртными напитками, ранее судим за причинение легкого вреда здоровью человека, угрозу убийством, умышленное уничтожение чужого имущества.

Следователем СК России 26 июля 2017 года мужчина задержан в качестве подозреваемого. После предъявления указанному лицу обвинения в Татарский районный суд будет направлено ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается.

