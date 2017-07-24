В 2017 году на территории 16 поселений Татарского района выполняются дорожно-ремонтные работы на автомобильных дорогах местного значения. По информации заместителя главы администрации - начальника управления строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, энергетики, газификации, связи, экологии администрации Татарского района А. В. Герасименко, общий объем финансовых средств на выполнение данных работ составляет более 42 млн. рублей. Преимущественно данные работы выполняются на школьных маршрутах. В г. Татарске запланировано обустроить 11 пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений. Выполнить работы по устройству асфальтобетонных покрытий планируется до 1 октября, а по устройству покрытий из гравийных и щебеночных материалов – до 20 октября 2017 года.