В Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в рамках проведения мероприятий, приуроченных к Году экологии, состоялась акция "Чистый берег". Работники Барабинского железнодорожного узла совместно с представителями администрации Чановского района очистили прибрежную зону озера Карачи. Всего в экологической акции приняли участие порядка 60 человек, которые убрали с берегов озера в общей сложности почти 2,5 тонны твердых бытовых отходов. Озеро Карачи в Чановском районе Новосибирской области является курортом федерального значения и служит источником лечебной сульфидно-иловой грязи и рапы, применяемой в различных областях медицины и косметологии. Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии. На Западно-Сибирской железной дороге реализуется комплексный план мероприятий, в рамках которого предусмотрен целый ряд различных проектов по защите окружающей среды.