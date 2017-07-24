22 июля 2017 года на перекрестке автодороги Татарск - Красноярка с автодорогой Усть-Тарка - трасса «Иртыш» водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро Спорт» двигаясь по 1 км. автодороги Татарск - Красноярка со стороны Киевки в направлении Татарска, в нарушении п.13.9 ПДД РФ, не предоставил преимущества в движении автомобилю УАЗ-3909, в результате чего совершил с ним столкновение, после чего совершил столкновение со стоящим на перекрёстке автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ погиб, пять человек (три пассажира автомобиля «Митсубиси Паджеро Спорт» и два пассажира автомобиля УАЗ) получили травмы различной степени тяжести, сообщает ОГИБДД МО МВД "Татарский".

