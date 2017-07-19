Органы прокуратуры Новосибирской области проверили автошколы. Проверки показали, что, в целом, состояние учебно-материальной базы образовательных организаций соответствует обязательным требованиям.

Из более чем 40 проверенных автошкол грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности выявлены в деятельности только 4 организаций, расположенных в Заельцовском, Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска.

В 2 автошколах подготовка кандидатов в водители транспортных средств проводилась в отсутствие заключений Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы обязательным требованиям. К осуществлению педагогической деятельности в 2 других автошколах незаконно были допущены лица, имеющие судимость. В учебных классах этих образовательных организаций отсутствовали материалы и тренажеры для обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Помимо этого, у одной из автошкол отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на используемое при осуществлении образовательной деятельности помещение. По результатам прокуроры возбудили в отношении виновных лиц дела об административных правонарушениях, внесли представления об устранении нарушений закона руководителям автошкол.

В городах Куйбышеве и Черепаново в четырех образовательных организациях прокуроры выявили факты допуска к эксплуатации транспортных средств, используемых для подготовки кандидатов в водители, с неисправностями, при которых их использование запрещено. Должностные лица образовательных учреждений, ответственные за выпуск на линию транспортных средств, привлечены органами ГИБДД к административной ответственности.

Прокуроры Болотнинского, Здвинского, Калининского, Коченевского, Ленинского, Мошковского, Чановского, Центрального районов, Татарский межрайонный прокурор внесли руководителям 15 образовательных организаций представления с требованиями отремонтировать дорожное покрытие на автодромах, восстановить на них водоотводы, ограждения, а также необходимые дорожные знаки и разметку.

Всего по результатам проверок автошкол прокуроры внесли их руководителям 27 представлений, возбудили в отношении виновных лиц 10 дел об административных правонарушениях.

Устранение нарушений на контроле прокуроров.