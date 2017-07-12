11 июля в 17.40 на 1057 км трассы Р-254 «КАМАЗ» груженый лесом, не выдержав дистанцию, совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем «Рено Меган». После чего «Рено Меган» столкнулся с автомобилем «Киа Сид». В результате аварии от полученных травм скончалась на месте 12-летняя девочка, сидевшая на заднем сидении справа автомобиля «Рено Меган», пристегнутая ремнем безопасности. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.