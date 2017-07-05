В ходе рейдовых мероприятий на станции Татарская сотрудники линейного пункта полиции задержали девушку и парня, подозреваемых в хищении железнодорожных деталей.

Оперативники установили, что 18-летний безработный местный житель и 15-летняя воспитанница школы-интерната в течение двух дней в вечернее время приходили на железную дорогу и снимали с железнодорожных платформ ролики УСО, предназначенные для закрепления пакетов звеньев рельсошпальной решетки. В первый день молодой человек вместе со своей несовершеннолетней сообщницей похитили с платформы 6 металлических устройств, после чего сдали их в пункт приема металлолома за 1200 рублей. В следующий вечер подельники снова наведались на станцию и украли еще 4 ролика. Но довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, составила 20 тысяч рублей.

В ходе разбирательств выяснилось, что 15-летняя подозреваемая из неблагополучной семьи. Мать девушки ведет асоциальный образ жизни, воспитанием дочери не занимается. Кроме того, юная особа призналась стражам порядка, что беременна.

В следственном отделении ЛО МВД России на станции Барабинск в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, в отношении 18-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».