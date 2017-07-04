Государственная инспекция труда в Новосибирской области по обращению работника провела внеплановую проверку в сельскохозяйственной строительной организации «Чановская». В ООО была выявлена задолженность по заработной плате перед 27 работниками на общую сумму 900 тыс. руб. Работодателю было выдано предписание об устранении нарушений, виновные лица оштрафованы на общую сумму 40 тыс. руб. Материалы дела направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Ранее инспекторы побывали в учреждении культуры Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района, в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства. В результате принятых мер, трудовые договора с работниками приведены в соответствие с законодательством, работнику выплачены все суммы, причитающиеся при увольнении, всем работникам произведены стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы в учреждении. В ООО «Чановское АТП» инспекцией по труду был выявлен ряд нарушений. Водителям автобусов не устанавливался и не предоставлялся ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, при выплате зарплаты расчетные листки выдавались только по требованию, трудовые договоры были оформлены с нарушениями, оплата труда производилась с нарушениями, руководитель АТП и специалисты не были обучены и не проходили проверку знаний по охране труда. В отношении виновных лиц возбуждено административное производство.

