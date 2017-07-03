В Чановском районе рыбаки сняли на видео переплывавшего озеро Чаны кабана. Видео сегодня появилось в сети. На кадрах видно, как десятки кровососущих кружат вокруг автомобиля. Биологи отмечают - слепни способны преследовать жертву, которая двигается со скоростью 70 километров в час, несколько километров. Укусы их очень болезненны, а крови они выпивают в 10 раз больше самого прожорливого комара.

От нашествия паутов сильнее всего страдают животные. Чтобы спастись от гнуса, они лезут в воду. Как кабан, которого сняли рыбаки на Чанах. Животное отправилось вплавь с одного берега самого крупного озера Западной Сибири на другой. Удалось ли дикой свинье добраться до цели - неизвестно. Но авторы ролика уверяют, что не стали стрелять в беззащитное животное. После пары кругов оставили кабана в покое.







