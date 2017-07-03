Добавить комментарий (1)

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8 июля в Чановском районе пройдет Сабантуй.

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сегодня | 06:14 (ссылка #1660336)
Везде люди отдыхают, во всех районах праздники, только в Татарке жопа, даже дня Города не было в этом году.
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