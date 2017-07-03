Skip to content
+25°C
Сегодня: +25
Завтра: +23
Вход
Регистрация
Восстановить пароль
Кабинет
Главная
Новости
Блоги
Объявления
Добавить
Частные объявления
Город
Карта нарушений
100 лет Татарску
Афиша
Справка
Автобусы
Поезда
Сайты
Организации
Литературная карта
Программа "Отчий дом"
Фото
Фотогалерея
Панорамы
Газета
Архив
Контакты
Погода
О сайте
Меню
03.07.2017 | 05:44
Информатор
145
8 июля в Чановском районе пройдет Сабантуй.
Источник:
Администрация Чановского района
В Усть-Тарке сгорела баня
Добавить комментарий (1)
Ваше имя:
*
Сколько 700 плюс 90?
Сволочи
сегодня | 06:14
(
ссылка #1660336
)
Везде люди отдыхают, во всех районах праздники, только в Татарке жопа, даже дня Города не было в этом году.
Ответить