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29.06.2017 | 08:39
Информатор
311
1 июля в Усть-Тарке пройдет конно-спортивный праздник.
Источник:
Администрация Усть-Таркского района
С 1 августа жители Татарска будут платить за отопление не тепловой, а управляющей компании
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