Уважаемые собственники (наниматели), проживающие в жилых многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Управляющая компания - Лидер»! Уведомляем вас о том, что в связи с расторжением агентского договора с ООО «Татарская тепловая компания» с 1 августа 2017 г. начисление и сбор денежных средств за коммунальные услуги «отопление» и «горячее водоснабжение» будет производить ООО «УК-Лидер» самостоятельно. Таким образом, с 1 августа 2017 г. произвести оплату за коммунальные услуги по «отоплению» и «горячему водоснабжению» можно по адресу: ул. Ленина №103 г. Татарск (касса ООО «УК-Лидер»). Просим вас передавать показания индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения в ООО «УК-Лидер» в период с 23 по 26 число по телефону: 6-43-72 (старший бухгалтер РКЦ ООО «УК-Лидер»).

Телефон для справок ООО «УК-Лидер»: 6-43-72 (старший бухгалтер), 2-21 - 33 (главный бухгалтер), 2-23-07 (юрист), 2-01-10 (директор).