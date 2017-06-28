Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск, следственным отделом по городу Тогучин, Карасукским, Ордынским и Чановским межрайонными следственными отделами СКР по Новосибирской области проводятся проверки по факту гибели 26 июня 2017 года пяти граждан при отдыхе на водоемах.

Около 14 часов 30 минут 32-летняя женщина отдыхала в компании знакомых на берегу реки Баган близ с.Лозовское Баганского района. В какой-то момент женщина решила искупаться в реке и заплыла на расстояние около 5 метров от берега. В то же время поскольку навыками плавания она не обладала, а дно водоёма является глубоким, вернуться на сушу она не смогла и погибла. Находившиеся на берегу лица пытались женщину спасти, но в силу неровного рельефа дна и мутного состояния воды обнаружить в воде женщину не представилось возможным. Тело погибшей извлечено из водоема спасателями.

При аналогичных обстоятельствах около 15 часов 45 минут погиб при купании в реке Карасук недалеко от с.Петропавловка Краснозёрского района 57-летний мужчина. Последний заплыл на расстояние около 15 метров от берега и также не смог вернуться на сушу. Тело погибшего извлекли из водоёма находившиеся в это время у реки лица.

Около 17 часов в реке Обь в Ленинском районе г. Новосибирска утонул 6-летний мальчик, оставленный на берегу водоёма на одну минуту без присмотра его матерью. К настоящему времени, несмотря на принимаемые спасателями меры по поиску тела ребенка, обнаружить его в реке и извлечь на берег не представилось возможным.

Около 19 часов 15 минут при купании совместно со сверстниками в пруду близ с. Долгово Тогучинского района утонул 9-летний мальчик. Последний во время нахождения в водоеме потянулся рукой к проплывающей мимо него бутылке, сделав в её направлении несколько шагов от берега, после чего скрылся под водой и погиб. В это время его родители находились недалеко от пруда, в то же время ребенок находился в водоеме вне поля их зрения. Тело мальчика из пруда извлечено.

Около 20 часов при купании в озере Айбакуль близ д.Новофеклино Чановского района 32-летний мужчина отплыл от берега на расстояние в 20 метров и не смог вернуться на сушу. Установлено, что он не обладал незначительными навыками плавания. Тело погибшего из водоёма извлечено спасателями.

В ходе проверок установлено, что во всех пяти случаях места, в которых погибли люди, не были оборудованы для купания.

В связи со значительным количеством погибших следственное управление обращается к жителям региона с просьбой соблюдать элементарные меры безопасности при отдыхе на воде. Не позволяйте детям находиться у водных объектов, а тем более купаться в них в отсутствие взрослых! При нахождении совместно с ребенком у водоема не оставляйте его без внимания даже на секунду!

