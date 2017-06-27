22 июня в 4 часа 16 минут на пульт диспетчера ПСЧ-73 поступило сообщение о возгорании надворных построек в д.Оравка Чановского района. По прибытию подразделения пожарной охраны на место вызова надворные постройки были охвачены пламенем полностью на площади 56 квадратных метров. В результате происшедшего пожара данная постройка уничтожена, на пожаре погибла женщина 1953 г.р., которая пыталась спасти из горящего здания животных, так же на данном пожаре женщина 1979 г.р. получила термические ожоги пламенем. Причиной происшедшего пожара послужил грозовой разряд.

На 23.06.2017 г. на территории Чановского района отмечается резкое ухудшение оперативной обстановка с пожарами и последствиями от них. Так с начала года на территории района произошел 21 пожар, на которых погибло 3 человека и 2 человека получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров превышает на 7 случаев.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание граждан, входить в горящие здания и помещения, даже если Вам кажется что горит где то далеко и Вы успеете выйти, опасно для жизни. Не рискуйте своей жизнью. Это только в фильмах люди бегают по горящим помещениям без последствий, а в жизни все далеко не так.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону 101, 112 или 21-448;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области