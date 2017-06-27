- прямая линия с главой Татарского района В.В.Смирновым
- заседание по вопросом оздоровления КРС от лейкоза
- заседание президиума совета ветеранов
- собрание актива работающей молодёжи
- день медицинского работника
- акция "свеча Памяти"
- клиника "Ваша стоматология"
- слёт отличников
- заседание по вопросом оздоровления КРС от лейкоза
- заседание президиума совета ветеранов
- собрание актива работающей молодёжи
- день медицинского работника
- акция "свеча Памяти"
- клиника "Ваша стоматология"
- слёт отличников
Источник: ОТС-Татарск