- прямая линия с главой Татарского района В.В.Смирновым- заседание по вопросом оздоровления КРС от лейкоза- заседание президиума совета ветеранов- собрание актива работающей молодёжи- день медицинского работника- акция "свеча Памяти"- клиника "Ваша стоматология"- слёт отличников