19 июня губернатор Владимир Городецкий вручил ключи от школьных автобусов представителям районов области. Новые автобусы ПАЗ и ГАЗели получили 33 школы из 15 районов области.В числе школ, которым был передан транспорт Орловская и Увальская школы Татарского района. Учреждения получили по одной ГАЗели, в церемонии вручения автомобилей приняли участие директора и водители школ во главе с заместителем главы Татарского района – начальником управления образования Л.В. Приваловой.Губернатор подчеркнул, что все автомобили строго соответствуют госстандарту, оборудованы средствами безопасности, вещевыми полками, местом для сопровождающих лиц, кнопками требования об экстренной остановке, тахографами, устройствами экстренного вызова оперативных служб по системе ГЛОНАСС. Всего к началу нового учебного года для школ планируется закупить 63 автобуса: 45 ПАЗов и 18 ГАЗелей. 7 автобусов будут направлены на открытие новых маршрутов и 56 машин – на замену устаревшим.