21 июня в 23.00 в Татарске состоится акция «Свеча памяти». Шествие пройдет от РДК «Родина» до мемориального комплекса, где участники акции зажгут свечи в память о солдатах Великой Отечественной войны. 22 июня в 10.00 пройдет возложение цветов на мемориальном комплексе, посвященное Дню памяти и скорби.

День памяти и скорби отмечается ежегодно 22 июня в России, Белоруссии и на Украине, в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 г. немецкие, румынские и финские войска вторглись в СССР. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней граждан Советского Союза. В этот день на территории РФ приспускаются государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано в этот день не включать в программу развлекательные мероприятия и передачи.