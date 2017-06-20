В целях обеспечения снижения неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы, защиты трудовых прав и социальных гарантий работников организаций, расположенных на территории Татарского района и в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2014 года № 568-п "О межведомственной комиссии при Правительстве Новосибирской области по вопросам снижения неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы работников организаций, расположенных на территории Новосибирской области" создана рабочая группы по снижению неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы работников организаций, расположенных на территории Татарского района.

Рабочая группа рассматривает вопросы наличия задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, по налогу на доходы физических лиц предприятиями района, а также поступившие обращения граждан по вопросам нарушения трудового законодательства в части отсутствия заключенного трудового договора с работником, выплаты «серой» заработной платы.

Если Ваши отношения с работодателем не оформлены, либо если в официальной отчетности фигурирует лишь часть Вашей фактической зарплаты – вы стали жертвой практики выплаты «серой» зарплаты.

В обиходе «белая зарплата» - эта та сумма, которую работник получает официально.

При такой «финансовой политике» организации Ваша заработная плата фактически делится на две категории: та часть, которая выплачивается официально, с которой платятся налоги и отчисления в Пенсионный фонд, и вторая (как правило, основная) часть передается работнику нелегально.

Некоторые организации и индивидуальные предприниматели предпочитают платить своим работникам «серую зарплату» или зарплату в «конверте»

Основной причиной нелегальных выплат заработной платы – нежелание Ваших работодателей платить налоги и соблюдать нормы трудового законодательства перед работниками.

Соглашаясь на выплату «серой» зарплаты, Вы тем самым соглашаетесь на следующие риски:

- не получить заработную плату в случае любого конфликта с начальником.

- не получить отпускные, расчет при увольнении.

- не получить в полном объеме оплату листка нетрудоспособности.

-полностью лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением ребенка и прочими ситуациями.

-не получить необходимый вам кредит в банке.

Кроме того, с вашей заработной платы не будут в полном объеме осуществляться пенсионные начисления. Неприятность этой ситуации вы почувствуете более остро ближе к старости.

Выплата таких зарплат для работодателей грозит административной ответственностью в виде внушительных штрафов.

Согласно Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Новосибирской области минимальный размер заработной платы с 1 января 2017 года составляет в организациях бюджетной сферы -9030, внебюджетной сферы – 10000 руб. в сельском хозяйстве – 7500 рублей.

Если все таки Вам пришлось столкнуться с данной ситуацией, Вы можете обратиться в суд, инспекцию по труду, а так же в администрацию Татарского района, где создана рабочая группа по вопросам снижения неформальной занятости и легализации заработной платы работников организаций, расположенных на территории Татарского района.

В случае, если с вами не был заключен трудовой договор или вам выплачивают «серую» заработную плату, вы можете обратиться в управление экономического развития администрации Татарского района по адресу: Татарск ул. Ленина, 56, кабинет , 30 телефон: 20-343 (Людмила Михайловна Шмерова), 25-475 (Наталья Валерьевна Белякова), 21-906 (Людмила Леонидовна Кузнецова)

А.Е. Вражкина, заместитель руководителя рабочей группы

