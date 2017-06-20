Добавить комментарий (1)

Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, лица в связи с выполнением общественного долга).

По данным следствия, в дневное время 24 ноября 2016 г. обвиняемый, а также двое знакомых ему лиц – 61-летний и 59-летний мужчины распивали спиртные напитки в одном из жилых домов на улице Школьная села Романовка Чистоозёрного района. В какой-то момент во время употребления алкогольной продукции между 57-летним мужчиной и обвиняемым возникла ссора, в ходе которой у последнего внезапно возник преступный умысел, направленный на совершение убийства второго участника конфликта.

Реализуя задуманное, злоумышленник лезвием кухонного ножа нанёс 57-летнему потерпевшему не менее 25 ударов в шею, туловище и верхние конечности. В это время находившийся в доме 61-летний мужчина, выполняя свой общественный долг по пресечению преступления, стал отталкивать обвиняемого от потерпевшего. В то же время злоумышленник, желая отомстить мужчине за действия по пресечению совершения им преступления, нанес тому лезвием ножа не менее 12 ударов в туловище.

От полученных телесных повреждений оба потерпевших скончались на месте преступления. После этого обвиняемый, действуя с целью сокрытия совершенного им убийства двух лиц, поджег жилой дом с находившимися в нём телами потерпевших и скрылся с места преступления.

Обнаружившие возгорание жилища проживающие в соседних домах лица вызвали на место происшествия противопожарный наряд муниципалитета. Силами пожарной охраны возгорание было ликвидировано, в результате следы убийства огнём уничтожены не были.

Во взаимодействии с сотрудниками отделения полиции «Чистоозёрное» прибывший на место преступления следователь в течение нескольких часов задержал злоумышленника по подозрению в совершении преступления. Впоследствии судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал. Установлено, что в течение нескольких последних лет он злоупотреблял спиртными напитками, официально нигде не работал.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, составленное по нему обвинительное заключение в настоящее время утверждено. После вручения злоумышленнику копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.