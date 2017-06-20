Участники автопробега приняли участие в митинге, проуроченном у предстоящему Дню памяти и скорби в центре Татарска. Еще на подъезде к месту
проведения мероприятия жители Татарска с интересом разглядывают колонну
участников автопробега Новосибирского обкома КПРФ под красными
Знаменами Победы.
С самими гостями из Новосибирска людям еще предстоит
познакомиться — коммунисты привезли немало партийных газет, которые
татарцы охотно брали из их рук, подробно расспрашивая участников
автопробега и о программе партии, и об их взглядах на те или иные
события в нашей стране, в бывших республиках Советского Союза, в мире.
А пока же жители города спешат в его центр к местному Монументу Славы в честь героев-земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь местными активистами и сторонниками КПРФ уже все подготовлено к торжественному митингу — к постаменту памятника возложены цветы и венки, рядом — портреты Ленина и Сталина как основателей советского государства-победителя в самой кровопролитной из войн в истории человечества.
– Кому как не им мы обязаны этой Великой Победой, – говорит лидер местных коммунистов Юрий Усаков, и его товарищи согласны с этим.О роли советского государства говорят и новосибирские гости — депутат Заксобрания Андрей Жирнов и секретарь Новосибирского обкома КПРФ Иван Конобеев, приглашая жителей Татарска еще на одну акцию, организованную неподалеку артистами театральной студии «Искра» — спектаклю, посвященному зарождению и развитию в нашем государстве идей Великого Октября.