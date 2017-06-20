По требованию прокуратуры в г. Татарске проводится уголовно-процессуальная проверка законности финансирования строительства квартир. Татарской межрайонной прокуратурой установлен факт оплаты главой г. Татарска за счет средств областного бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства неисполненных подрядчиком обязательств по строительству 33 квартир на сумму более 4 млн. рублей.

Оказалось, что вопреки условиям заключенных с подрядчиком государственных контрактов не были завершены работы по устройству полов, не установлены дверные проемы, не выполнены работы по установке сантехнического оборудования и пр. В результате были существенно нарушены права почти 80 граждан на получение благоустроенного и комфортного жилья. Межрайонный прокурор направил в следственный орган материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Проводится доследственная проверка.