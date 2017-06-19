- совещание по летнему отдыху детей- заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям- обращение инспектора ГИМС МЧС России по НСО Сергея Емельянова- учебно-полевые сборы- акция по соблюдению правил на ж/д переезде- день защиты детей- письмо президенту от школьника из Татарска- V культурная олимпиада НСО- собрания клуба доярок имени Л.Живетьевой- день социального работника- визит в Татарск епископа Каинского и Барабинского Феодосия- акция "день без табака"- фестиваль национальных культур Татарского района