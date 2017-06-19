- совещание по летнему отдыху детей
- заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
- обращение инспектора ГИМС МЧС России по НСО Сергея Емельянова
- учебно-полевые сборы
- акция по соблюдению правил на ж/д переезде
- день защиты детей
- письмо президенту от школьника из Татарска
- V культурная олимпиада НСО
- собрания клуба доярок имени Л.Живетьевой
- день социального работника
- визит в Татарск епископа Каинского и Барабинского Феодосия
- акция "день без табака"
- фестиваль национальных культур Татарского района
- заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
- обращение инспектора ГИМС МЧС России по НСО Сергея Емельянова
- учебно-полевые сборы
- акция по соблюдению правил на ж/д переезде
- день защиты детей
- письмо президенту от школьника из Татарска
- V культурная олимпиада НСО
- собрания клуба доярок имени Л.Живетьевой
- день социального работника
- визит в Татарск епископа Каинского и Барабинского Феодосия
- акция "день без табака"
- фестиваль национальных культур Татарского района
Источник: ОТС-Татарск