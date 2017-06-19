Добавить комментарий (1)

Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области 17 июня 2017 года по факту гибели 17-летнего молодого человека в результате полученной им электротравмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, около 22 часов 16 июня 2017 года трое 17-летних молодых людей, в том числе юноша и 2 девушки, пришли на неогороженную территорию Чановского дорожно-ремонтного строительного управления, расположенную на ул. Новая в р.п.Чаны. С целью фотографирования себя юноша залез на вершину находящейся в указанном месте насыпи щебня. При этом на высоте около двух метров от приведенной насыпи протянута высоковольтная линия электропередач. Обе девушки в данный момент оставались внизу. Находясь на вершине насыпи щебня, 17-летний юноша задел один из проводов высоковольтной линии электропередач, получил тяжелейшую электротравму и был доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную ему врачами медицинскую помощь через несколько часов молодой человек скончался. В ходе следствия устанавливаются все подлежащие доказыванию обстоятельства. Расследование продолжается.