Приказом Минздрава России от 6.10.2014 № 581Н утвержден Порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Как установлено п.3 Порядка профилактические медицинские осмотры проводятся в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет.

Медицинский осмотр проводится только при наличии информированного добровольного согласия, которое составляется в письменной форме. В отношении детей в возрасте от 13 до 15 лет включительно информированное согласие подписывают родители или законные представители детей (опекуны).

Ученики (студенты), достигшие возраста 15 лет, подписывают информированное согласие лично. Поскольку медицинский осмотр проводится на добровольной основе, родители детей, не достигших возраста 15 лет, и обучающиеся, которым исполнилось 15 лет, вправе отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра в соответствии со ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Образовательное учреждение совместно с представителями медицинской организации, осуществляющей профилактический медицинский осмотр, проводит собрание обучающихся и родителей (иных законных представителей детей), на котором информирует их о целях и порядке проведения профилактического медицинского осмотра.

Профилактические медицинские осмотры проводятся врачом психиатром-наркологом на основании поименных списков обучающихся, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру.

При получении положительных результатов исследования врач психиатр-нарколог разъясняет обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, либо одному из родителей обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, результаты проведенного профилактического медицинского осмотра. Далее такого ученика (студента) направляют в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь в порядке, установленном Минздравом (при наличии информированного согласия на лечение).

Н.А. Ушакова, помощник Татарского межрайонного прокурора