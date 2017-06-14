За 5 месяцев в Татарском районе родилось 168 детей – 80 мальчиков и 88 девочек. В числе новорожденных две двойни. Первенцы появились в 48 семьях, вторым ребенком пополнились 67 семей, третий ребенок родился в 34 семьях. В уже многодетных семях появилось 16 детей. 87 детей родилось у женщин в возрасте от 21 года до 30 лет, 58 детей – у мам в возрасте от 31 года до 40 лет, 21 ребенок – у молодых мам в возрасте от 17 до 20 лет.

Самыми популярными именами детей с января по май стали: Артём, Максим, Матвей, Александр, Анна, Анастасия, Вероника и Алёна. В число редких и необычных имен попали: Эрик, Теймур, Станислав, Савелий, Ярослава, Юлия, Эльмира и Элина.

За 5 месяцев в Татарском районе умерло 264 человека – на 96 больше, чем родилось. В числе умерших 132 мужчины и 132 женщины. Средний возраст умерших составил 68,3 года. В мае средний возраст умерших мужчин составил 63,1 года, женщин – 74 года, в апреле эти цифры составляли 58,2 года и 72 года соответственно.

С января по май включительно в Татарском районе было заключено 67 браков. Впервые в брак вступили 49 мужчин и 43 женщины, в повторный брак – 18 мужчин и 24 женщины. За это же время распались 72 семьи, 50 из них – с детьми. С одним из родителей остался 71 несовершеннолетний ребенок.

По информации отдела ЗАГС Татарского района