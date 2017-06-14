Добавить комментарий (1)

Согласно сведениям о доходах, опубликованным на официальном сайте администрации Татарского района, глава района В.В. Смирнов заработал в 2016 г. 1 млн. 148 тыс. 22,31 руб. В собственности главы находятся две квартиры и автомобиль Hyundai Terracan. Доход первого заместителя главы А.Е. Вражкиной в прошлом году составил 2 млн. 300 тыс. 24,43 руб. Годовой доход заместителя главы – начальника управления экономического развития администрации Л.М. Шмеровой составил 1 млн. 180 тыс. 750 руб. Доход за 2016 г. других работников администрации – начальников управлений, отделов и их заместителей, а также председателя районного Совета депутатов не превысил 1 млн. руб. В собственности начальника управления сельского хозяйства В.С. Васина находится два «Мерседеса» E и G класса, а ведущий специалист управления сельского хозяйства З.А. Тюкалевская имеет восемь тракторов и один комбайн.

Глава города Татарска А.И. Шведов заработал в прошлом году 1 млн. 29 тыс. 201,18 руб. Из личного транспорта у мэра имеется грузовик ГАЗ-66. Его заместитель Н.М. Ильященко задекларировала 889 тыс. 363, 24 руб. Доход заместителя главы города В.П. Садовского составил 794 тыс. 512, 46 руб. Председатель городского Совета депутатов С.С. Серов заработал в 2016 г. 1 млн. 125 тыс. 146,98 руб. В его собственности находится три автомобиля и квадроцикл.