20 июня 2017 года с 10.00 до 12.00 состоится «прямая линия» с главой Татарского района

Владимиром Васильевичем Смирновым. Телефоны для ваших вопросов: 21-388, 22-088, 21-527.

"Прямой открытый разговор – лучшая форма общения между людьми. Давайте вместе искать ответы на самые сложные вопросы, вместе добиваться лучших решений, каждый день создавая будущее нашего Татарского района".

С уважением глава Татарского района В. В. Смирнов

