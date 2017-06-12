Добавить комментарий (1)

9 июня в 15.00 у магазина по улице Грибоедова в Татарске, местная жительница отобрала у своей знакомой пакет с продуктами и скрылась. О случившемся было сообщено в полицию. Вскоре подозреваемая в совершении преступления была задержана участковым уполномоченным полиции по месту жительства. Ею оказалась 43-летняя жительница Татарска, которая нигде не работает и ранее не привлекалась к уголовной ответственности. В соответствии со ст. 20.21 Кодекса об Административных правонарушениях (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) женщина привлечена к административной ответственности.