В ходе работы со следственно-арестованным за незаконное приобретение и хранение наркотических средств 37-летним жителем города Татарска сотрудники Межмуниципального отдела МВД "Татарский" установили его причастность к совершению еще одного преступления.29 апреля подозреваемый путем повреждения дверного замка проник в дом по улице Чкалова и похитил печную плиту, принадлежащую 51-летней хозяйке.Ущерб составил более одной тысячи рублей. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

