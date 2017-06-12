В ходе работы со следственно-арестованным за незаконное
приобретение и хранение наркотических средств 37-летним жителем города Татарска
сотрудники Межмуниципального отдела МВД "Татарский" установили его причастность к совершению еще одного
преступления.29 апреля подозреваемый
путем повреждения дверного замка проник в дом по улице Чкалова и похитил печную плиту, принадлежащую 51-летней
хозяйке.Ущерб составил более одной
тысячи рублей. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
Источник: МВД