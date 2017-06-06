Заменить водительское удостоверение можно в центре «Мои Документы» г. Татарска. Подать документы на выдачу водительских прав при замене, утрате (хищении), по окончании срока действия и международных водительских удостоверений возможно в центре «Мои Документы» Татарского района. Услуга доступна для физических лиц, постоянно или временно проживающих либо временно пребывающих на территории Российской Федерации. Для получения услуги необходимо предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, российское национальное водительское удостоверение - в случае его наличия, медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний (оригинал) - в случае окончания срока действия водительского удостоверения, квитанция об оплате государственной пошлины.

Государственная пошлина за выдачу российского национального водительского удостоверения при замене, утрате (хищении), по окончанию срока действия составляет 2000 рублей. При подаче заявления на выдачу международного водительского удостоверения необходимо предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, российское национальное водительское удостоверение, международное водительское удостоверение (в случае его замены), фотография в цветном или черно-белом варианте, на матовой фотобумаге, размером 35 х 45 мм, загранпаспорт - при наличии, квитанция об оплате государственной пошлины. Государственная пошлина за выдачу международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составляет 1600 рублей.

Специалисты центра госуслуг Татарского района в комфортных условиях, с минимальным временем ожидания в очереди примут у вас все необходимые документы и передадут их в территориальное отделение ГУ МВД Куйбышевского района для изготовления водительского удостоверения. О готовности документов вы будете проинформированы посредством СМС оповещения.

Также подать документы на выдачу водительских прав возможно напрямую в территориальных отделениях ГУ МВД и в электронном виде через портал госуслуг.

Обращаем ваше внимание, что подать заявление через портал госуслуг возможно в любое время суток, с любого гаджета. Кроме того, с 1-го января 2017 года при электронной подаче заявления и безналичной оплате действует 30% скидка на госпошлину.

Центр «Мои Документы» Татарского района расположен по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, улица Ленина, д. 108е и работает в следующем режиме: пн., ср., чт., пт.,- с 8.00 до 17.00, вт. с 8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до 14.00, вс. - выходной день.

Напоминаем, что получить подробную информацию об услугах, а также предварительно записаться на прием и выдачу документов можно, позвонив в единый справочный центр ГАУ НСО «МФЦ» по номеру 052, и на сайте www.mfc-nso.rii/. Обращаем Ваше внимание, звонки с мобильного телефона оплачиваются в соответствии с тарифом Вашего оператора сотовой связи.