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06.06.2017 | 11:38
Информатор
292
"День за днем" 19 мая
"День за днем" 26 мая
"День за днем" 2 июня
Источник:
ОТС-Татарск
Глава Татарского района поздравил хлеборобов с окончанием посевной
В многофункциональном центре г. Татарска появилась услуга по замене водительских прав
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