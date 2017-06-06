4 июня земледельцы Татарского района завершили посев яровых культур. Сельхозкооперативы и фермеры засеяли 99 тыс. 635 га полей, что на 5 тыс. га больше, чем в прошлом году. Зерновой клин занимает 77 тыс. 477 га, из них 56 тыс. 33 га - пшеница. Больше всего пшеницы было посеяно в ООО «Константиновское» - 3 тыс. 300 га, ООО «Колосок» - 3 тыс. га, ОАО «Гигант» - 2 тыс. 266 га, колхозе «Дмитриевский» - 2 тыс. га. Фермеры засеяли пшеницей 36 тыс. га полей. Силосными культурами в районе было занято 5 тыс. 695 га пашни. Горох посеян на площади 2 тыс. 888 га, ячменем засеяно 13 тыс. 493 га, овсом - 4 тыс. 422 га.

С окончанием посевной хлеборобов поздравил глава Татарского района:

Уважаемые труженики села!

Поздравляю Вас с успешным окончанием сева! Труженики ваших предприятий в лучшие агротехнические сроки провели посевные работы. Это стало возможным благодаря эффективной организации труда, слаженной работе ваших трудовых коллективов. Впереди у вас не менее ответственные работы - уход за посевами, заготовка кормов, уборка урожая. Уверен, что вы и в дальнейшем справитесь со всеми поставленными задачами и соберете хороший урожай сельскохозяйственных культур. Желаю вам новых трудовых побед, хорошей погоды и достойных урожаев.

В. В. Смирнов

