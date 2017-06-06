Добавить комментарий (1)

2-3 июня в Чановском районе состоялась пятая Культурная Олимпиада Новосибирской области, посвященная 80-летнему юбилею Новосибирской области. В Олимпиаде приняли участие около тысячи человек, объединенных в 34 команды по количеству заявленных территорий Новосибирской области.Все участники были разделены на три группы, в зависимости от численности населения муниципального образования: 1 группа – до 20 тыс. жителей (Баганский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Каргатский, Кочковский, Кыштовский, Северный, Убинский, Усть-Таркский, Чистоозерный районы, р.п. Кольцово); 2 группа – до 41 тыс. жителей (Болотнинский, Колыванский, Краснозерский, Купинский, Маслянинский, Мошковский, Ордынский, Сузунский, Татарский, Чановский, Чулымский районы, г. Обь); 3 группа – свыше 41 тыс. жителей (Барабинский, Искитимский, Коченевский, Карасукский, Куйбышевский, Новосибирский, Тогучинский, Черепановский районы, г. Бердск, г. Искитим).В этом году Олимпиада проводилась по 14 номинациям. Среди них – народное и эстрадное пение, народное инструментальное творчество, конкурс художников, декоративно-прикладное искусство, лучший выставочный проект, художественное слово, хореография, фольклорное творчество, презентация книги, фотомастерская и фильм об исторических и культурных личностях, героях района. Возрастной ценз конкурсантов – не моложе 18 лет. Тему конкурсных выступлений третьей олимпиады определили слова «80 лет Новосибирской области» «Год экологии».Чановский район представляла делегация из 25 участников: коллективы районного Дома культуры, краеведческого музея, централизованной библиотечной системы, Дома культуры Таганского сельсовета, преподавателей Чановской детской школы искусств во всех номинациях. Команда Чановского района в общекомандном зачете из 12 районов Новосибирской области заняла 1 место. Впервые во время проведения Культурной Олимпиады состоялась вечерняя программа. В программе участие ди-джея из г. Новосибирска, шоу зажжения огненной фигуры и фаер – пиротехническое шоу.Как отметил министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, на олимпиаде были представлены все направления самодеятельного народного искусства. «Подобные мероприятия очень важны для развития культурного направления – они не только позволяют продемонстрировать творческие успехи региона, но и дают возможность представителям всех районов обменяться опытом, поделиться новыми наработками и планами. Профессионализм членов жюри, высокий уровень профессионального мастерства конкурсантов и большое количество участников (более 1 200 человек) придали Культурной олимпиаде статус одного самых значимых культурных событий», – сообщил Игорь Решетников.В рамках олимпиады работники сферы культуры продемонстрировали свое мастерство в таких номинациях, как народное пение, хореография, фольклорное творчество и пр. В результате общекомандного зачета были определены победители в трех группах. Всего было вручено 117 медалей в 13 номинациях. Победителями Культурной олимпиады Новосибирской области стали команды Здвинского, Чановского и Искитимского районов. В театрализованном представлении были присвоены первые, вторые, третьи места и вручены специальные дипломы. Команды победители получили кубок, ценные призы от спонсора и денежные сертификаты на приобретение оборудования: за первое место сертификат на 150 тысяч рублей, за второе - 100, за третье - 50 тысяч рублей.Первая группа1 место – команда Здвинского района2 место – команда Северного района3 место – команда Чистоозерного районаВторая группа1 место – команда Чановского района2 место – команда Маслянинского района3 место – команда Сузунского районаТретья группа1 место – команда Искитимского района2 место – команда Новосибирского района3 место – команда Куйбышевского района