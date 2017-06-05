174
В Международный день защиты детей в родильном отделении Татарской центральной районной больницы имени 70-летия Новосибирской области была проведена регистрация рождения новорожденных детей: Анны Лагута, Евы Цых, Анастасии Мельниковой, Арсения Цыганова и Варвары Мельниковой.

Начальник отдела ЗАГС по Татарскому району Светлана Анатольевна Паранюшкина вручила счастливым мамам первый документ гражданина Российской Федерации с пожеланиями терпения и уверенности, родительской заботы и любви.

Представитель Молодёжного центра Татарского района Екатерина Марфина вручила мамам памятные подарки.
- +

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться