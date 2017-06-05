4 июня в 12.01 в Татарске на улице Южная произошло загорание сена. В результате пожара огнем был уничтожен стог сена 30 центнеров. В 12.16 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекались 2 автоцистерны и 8 человек личного состава.

3 июня в 17.00 в Татарске на улице Довыскибо, 29 загорелся частный дом из шпал. В результате пожара огнем был уничтожен дом и деревянная веранда. В 17.11 возгорание ликвидировано. На тушение пожара привлекались 2 автоцистерны и 8 человек личного состава. Как уточняет Отдел надзорной деятельности по Татарскому и Усть-Таркскому районам, в результате пожара крыша дома огнем уничтожена полностью по всей площади. Также, огнем уничтожены внутренняя отделка дома, мебель, домашние вещи.

2 июня в 11.45 в селе Старые Карачи Чановского района пожар произошел в частном двухквартирном доме на ул. Юбилейная. В одной из квартир огнём были повреждены стены, домашние вещи и мебель. А так же повреждены крыша веранды и дровяника. Соседняя квартира огнем не повреждена. В 12.07 пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 3 ед. техники и 8 человек личного состава.