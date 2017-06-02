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Информация о размере платы населения за ЖКУ города Татарска НСО с 1 июля по 31 декабря 2017 г. МУП «Водоканал».

 

Степень благоустройства

Норматив потребления , 

М3. на 1чел.в мес.

Размер платы с 01.07.2017,по утвержденному тарифу,

руб./1 чел. в месяц

Холодная питьевая вода

 

 

Тариф, руб.1 м3

 

15,22

1.Вода из колонки

1,055

16,06

2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС.

7,79

118,56

3.Жилые помещения оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями.

9,705

147,71

4.Жилые помещения с холодным водоснабжением., канализованием, раковиной, мойкой и унитазом.

7,751

117,97

5.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .

6,383

97,15

6.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного  типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковиной, мойкой и унитазом

5,294

80,57

7.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением,  оборудованные кухонными мойками.

1,583

24,09

8.Жилые помещения с холодным водоснабжением, раковиной и мойкой.

4,319

65,74

9. Общежития (коридорного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.

6,275

95,51

10. Общежития с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.

7,751

117,97

11.Жилые помещения (в том числе общежития)с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душем, раковиной, мойкой и унитазом

6,929

105,46

12.Баня при наличии водопровода

0,326

4,96

13.Баня при водоснабжении из колонки

0,195

2,97

Водоотведение

 

 

Тариф, руб.1 м3           

 

21,28

1.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС

13,321

283,47

2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями

9,705

206,52

3.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом

7,751

164,94

4.Жилые помещения с хол.водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .

6,383

135,83

5.Жилые помещения (в т.ч. общежития) с холодным . и горячим водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом

7,751

164,94

6. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.

11,396

242,51

7. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные  раковинами, мойкой и унитазом.

7,751

164,94

Вывоз жидких бытовых отходов

 

 

Тариф, руб./1 м.куб.

 

91,76

1.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС

13,321

1222,33

2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями

9,705

890,53

3.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом

7,751

711,23

4.Жилые помещения с хол.водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .

6,383

585,70

5.Жилые помещения (в т.ч. общежития) с холодным . и горячим водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом

7,751

711,23

6. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.

11,396

1045,70

7. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, мойкой и унитазом.

7,751

711,23

Основание: Приказ департамента по тарифам НСО от 16.08.2012 № 170-В

                     Приказ департамента по тарифам НСО от 14.04.2016 № 58-В

                     Приказ департамента по тарифам НСО от 19.05.2017 № 106-В

                     Постановление администрации города Татарска НСО от 29.11.2016 №190

                     Постановление Правительства Р.Ф. от 29.06.2016 № 603

 

Информация о размере платы населения Киевского МО, Новопокровского МО, Новотроицкого МО, Северотатарского МО за питьевую воду с 1 июля по 31 декабря 2017 г.                                                                              

 

Степень благоустройства

Норматив потребления , 

М3. на 1чел.в мес.

Размер платы с 01.07.2017,по утвержденному тарифу,

руб./1 чел. в месяц

Холодная питьевая вода

 

 

Тариф, руб.1 м3

 

16,81

1.Вода из колонки

1,055

17,73

2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС.

7,79

130,95

3.Жилые помещения оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями.

9,705

163,14

4.Жилые помещения с холодным водоснабжением., канализованием, раковиной, мойкой и унитазом.

7,751

130,29

5.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .

6,383

107,30

6.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковиной, мойкой и унитазом

5,294

88,99

7.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, оборудованные кухонными мойками.

1,583

26,61

8.Жилые помещения с холодным водоснабжением, раковиной и мойкой.

4,319

72,60

9. Общежития (коридорного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.

6,275

105,48

10. Общежития с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.

7,751

130,29

11.Жилые помещения (в том числе общежития)с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душем, раковиной, мойкой и унитазом

6,929

116,48

12.Баня при наличии водопровода

0,326

5,48

13.Баня при водоснабжении из колонки

0,195

3,28

Основание: Приказ департамента по тарифам НСО от 16.08.2012 № 170-В

                     Приказ департамента по тарифам НСО от 14.04.2016 № 58-В

                     Приказ департамента по тарифам НСО от 19.05.2017 № 133-В

                     Постановление Правительства Р.Ф. от 29.06.2016 № 603
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