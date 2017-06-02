Степень благоустройства Норматив потребления , М3. на 1чел.в мес. Размер платы с 01.07.2017,по утвержденному тарифу, руб./1 чел. в месяц

Холодная питьевая вода

Тариф, руб.1 м3 15,22

1.Вода из колонки 1,055 16,06

2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС. 7,79 118,56

3.Жилые помещения оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями. 9,705 147,71

4.Жилые помещения с холодным водоснабжением., канализованием, раковиной, мойкой и унитазом. 7,751 117,97

5.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой . 6,383 97,15

6.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковиной, мойкой и унитазом 5,294 80,57

7.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, оборудованные кухонными мойками. 1,583 24,09

8.Жилые помещения с холодным водоснабжением, раковиной и мойкой. 4,319 65,74

9. Общежития (коридорного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом. 6,275 95,51

10. Общежития с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом. 7,751 117,97

11.Жилые помещения (в том числе общежития)с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душем, раковиной, мойкой и унитазом 6,929 105,46

12.Баня при наличии водопровода 0,326 4,96

13.Баня при водоснабжении из колонки 0,195 2,97

Водоотведение

Тариф, руб.1 м3 21,28

1.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС 13,321 283,47

2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями 9,705 206,52

3.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом 7,751 164,94

4.Жилые помещения с хол.водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой . 6,383 135,83

5.Жилые помещения (в т.ч. общежития) с холодным . и горячим водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом 7,751 164,94

6. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом. 11,396 242,51

7. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, мойкой и унитазом. 7,751 164,94

Вывоз жидких бытовых отходов

Тариф, руб./1 м.куб. 91,76

1.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС 13,321 1222,33

2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями 9,705 890,53

3.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом 7,751 711,23

4.Жилые помещения с хол.водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой . 6,383 585,70

5.Жилые помещения (в т.ч. общежития) с холодным . и горячим водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом 7,751 711,23

6. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом. 11,396 1045,70

7. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, мойкой и унитазом. 7,751 711,23

Основание: Приказ департамента по тарифам НСО от 16.08.2012 № 170-В

Приказ департамента по тарифам НСО от 14.04.2016 № 58-В

Приказ департамента по тарифам НСО от 19.05.2017 № 106-В

Постановление администрации города Татарска НСО от 29.11.2016 №190