Информация о размере платы населения за ЖКУ города Татарска НСО с 1 июля по 31 декабря 2017 г. МУП «Водоканал».
|
Степень благоустройства
|
Норматив потребления ,
М3. на 1чел.в мес.
|
Размер платы с 01.07.2017,по утвержденному тарифу,
руб./1 чел. в месяц
|
Холодная питьевая вода
|
|
|
Тариф, руб.1 м3
|
|
15,22
|
1.Вода из колонки
|
1,055
|
16,06
|
2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС.
|
7,79
|
118,56
|
3.Жилые помещения оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями.
|
9,705
|
147,71
|
4.Жилые помещения с холодным водоснабжением., канализованием, раковиной, мойкой и унитазом.
|
7,751
|
117,97
|
5.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .
|
6,383
|
97,15
|
6.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковиной, мойкой и унитазом
|
5,294
|
80,57
|
7.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, оборудованные кухонными мойками.
|
1,583
|
24,09
|
8.Жилые помещения с холодным водоснабжением, раковиной и мойкой.
|
4,319
|
65,74
|
9. Общежития (коридорного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
|
6,275
|
95,51
|
10. Общежития с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
|
7,751
|
117,97
|
11.Жилые помещения (в том числе общежития)с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душем, раковиной, мойкой и унитазом
|
6,929
|
105,46
|
12.Баня при наличии водопровода
|
0,326
|
4,96
|
13.Баня при водоснабжении из колонки
|
0,195
|
2,97
|
Водоотведение
|
|
|
Тариф, руб.1 м3
|
|
21,28
|
1.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС
|
13,321
|
283,47
|
2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями
|
9,705
|
206,52
|
3.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом
|
7,751
|
164,94
|
4.Жилые помещения с хол.водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .
|
6,383
|
135,83
|
5.Жилые помещения (в т.ч. общежития) с холодным . и горячим водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом
|
7,751
|
164,94
|
6. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
|
11,396
|
242,51
|
7. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, мойкой и унитазом.
|
7,751
|
164,94
|
Вывоз жидких бытовых отходов
|
|
|
Тариф, руб./1 м.куб.
|
|
91,76
|
1.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС
|
13,321
|
1222,33
|
2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями
|
9,705
|
890,53
|
3.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом
|
7,751
|
711,23
|
4.Жилые помещения с хол.водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .
|
6,383
|
585,70
|
5.Жилые помещения (в т.ч. общежития) с холодным . и горячим водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом
|
7,751
|
711,23
|
6. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
|
11,396
|
1045,70
|
7. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, мойкой и унитазом.
|
7,751
|
711,23
|
Основание: Приказ департамента по тарифам НСО от 16.08.2012 № 170-В
|
Приказ департамента по тарифам НСО от 14.04.2016 № 58-В
|
Приказ департамента по тарифам НСО от 19.05.2017 № 106-В
|
Постановление администрации города Татарска НСО от 29.11.2016 №190
|
Постановление Правительства Р.Ф. от 29.06.2016 № 603
Информация о размере платы населения Киевского МО, Новопокровского МО, Новотроицкого МО, Северотатарского МО за питьевую воду с 1 июля по 31 декабря 2017 г.
|
Степень благоустройства
|
Норматив потребления ,
М3. на 1чел.в мес.
|
Размер платы с 01.07.2017,по утвержденному тарифу,
руб./1 чел. в месяц
|
Холодная питьевая вода
|
|
|
Тариф, руб.1 м3
|
|
16,81
|
1.Вода из колонки
|
1,055
|
17,73
|
2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС.
|
7,79
|
130,95
|
3.Жилые помещения оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями.
|
9,705
|
163,14
|
4.Жилые помещения с холодным водоснабжением., канализованием, раковиной, мойкой и унитазом.
|
7,751
|
130,29
|
5.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .
|
6,383
|
107,30
|
6.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковиной, мойкой и унитазом
|
5,294
|
88,99
|
7.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, оборудованные кухонными мойками.
|
1,583
|
26,61
|
8.Жилые помещения с холодным водоснабжением, раковиной и мойкой.
|
4,319
|
72,60
|
9. Общежития (коридорного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
|
6,275
|
105,48
|
10. Общежития с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
|
7,751
|
130,29
|
11.Жилые помещения (в том числе общежития)с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душем, раковиной, мойкой и унитазом
|
6,929
|
116,48
|
12.Баня при наличии водопровода
|
0,326
|
5,48
|
13.Баня при водоснабжении из колонки
|
0,195
|
3,28
|
Основание: Приказ департамента по тарифам НСО от 16.08.2012 № 170-В
|
Приказ департамента по тарифам НСО от 14.04.2016 № 58-В
|
Приказ департамента по тарифам НСО от 19.05.2017 № 133-В
|
Постановление Правительства Р.Ф. от 29.06.2016 № 603