26 мая постановлением Губернатора Новосибирской области В.Ф. Городецкого в период с 26 мая по 12 июня 2017 г. в регионе введен особый противопожарный режим. Особый противопожарный режим – это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях. Это означает, что категорически запрещается сжигание стерни, сухой травы и камыша, пожнивных остатков, разведение костров на полях, на территориях домовладений и в дачных обществах.

В связи с этим инспекторским составом Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам будут проводиться рейдовые мероприятия по улицам города Татарска, а также селам и деревням Татарского и Усть-Таркского районов с целью выявления и пресечения фактов сжигания мусора и травы на территориях домовладений, сельхозпалов.

Лица, нарушившие требования пожарной безопасности будут привлечены к административной ответственности в порядке ст. 20.4 ч.2 КоАП РФ. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц - от 15 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 500 до 500 тыс. руб.

ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам