С 27 мая по 27 июля распоряжением губернатора Новосибирской области на территории населенного пункта 2850 км. Неудачинского сельсовета Татарского района установлен карантин по бешенству. В угрожаемую зону распространения смертельной инфекции входит деревня Неудачино. В течение срока карантина действует запрет на проведение выставок собак и кошек, выводов и натаски собак, торговлю домашними животными. Запрещено вывозить собак и кошек за пределы населенного пункта 2850 км. и отлавливать диких животных. В Неудачино также действует запрет на вылов диких животных для вывоза их в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д. Зампреду правительства Василию Пронькину поручено обеспечить работу чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, а областному управлению ветеринарии разработать план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых случаев болезни. Департаменту по охране животного мира предписано принять необходимые меры к снижению численности лисицы и корсака на территории Неудачинского сельсовета для недопущения контактов безнадзорных собак и кошек с дикими животными.