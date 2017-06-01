В двух районах Новосибирской области завершена посевная кампания-2017. Посевная в регионе выходит на финишную прямую. Аграрии посеяли 1,7 млн га (88,5% от плана) яровых культур на 31 мая. Первыми завершили посевную кампанию в Венгеровском и Усть-Таркском районах. Руководство районов и аграриев поздравил губернатор Владимир Городецкий. В поздравительных телеграммах главы региона говорится, что посевная кампания проведена в районах в наиболее оптимальные агротехнологические сроки, на закрепленных условиями соглашения площадях. «Этот результат стал возможен благодаря освоению достижений современной агрономической науки, внедрению передовых технологий, приобретению высокопроизводительной техники, рациональному использованию средств государственной поддержки и главное – настойчивости и самоотверженному труду всех земледельцев», – отмечено в тексте телеграммы.

Владимир Городецкий выразил благодарность за высокий профессионализм, трудолюбие, преданность делу и верность родной земле, а также пожелал аграриям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений. Как отметил заместитель председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Василий Пронькин, Венгеровский район провел яровой сев на площади 61,6 тыс. га, Усть-Таркский – на площади 59,8 тыс. га. Заявленные планы выполнены на 100%. Зерновые культуры в Новосибирской области на 31 мая посеяны на площади 1,3 млн га (90,4% от плана), из них пшеницы – 961,2 тыс. га (92,8% от плана). Посевную кампанию в регионе уже завершили 128 сельхозпредприятий из 379. Среди районов к завершению посевной близятся Маслянинский, Чановский, Татарский.