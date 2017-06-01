Уважаемые жители и гости Чановского района!

В 5-й раз в Новосибирской области пройдет Культурная олимпиада Новосибирской области, посвященная 80-летию Новосибирской области, которая соберет тысячи неравнодушных творческих людей, представляющих творческий потенциал нашей области. Юбилейная олимпиада пройдет в Чановском районе - мы очень рады видеть представителей всех районов в нашем районе на данном мероприятии.

Олимпиада проводится в целях повышения престижа сферы культуры в муниципальных районах и городских округах области, выявления и развития творческого потенциала работников культуры, поддержки инновационных, оригинальных форм работы, стимулирования посредством принципа соревновательности деятельности учреждений культуры.

У более чем тысячи участников, объединенных в 34 команды, будет уникальная возможность продемонстрировать свой творческий потенциал, соревнуясь в различных номинациях: фольклорное и эстрадное пение, народное инструментальное творчество, художественное, а также конкурс авторской песни, стихов и множество других.

Для Чановского района огромная честь принимать на своей гостеприимной земле юбилейную олимпиаду в юбилейный для Новосибирской области год. Уверены, что этот праздник станет одним из самых запоминающихся событий для района, откроет новые таланты, даст толчок развитию культуры в районе и области.

От имени всех жителей района приветствую гостей и участников олимпиады, желаю хорошего настроения, удачи, творческих побед. Уверен, что за эти короткие два дня, в течение которых будет проходить олимпиада, вы сможете найти новых друзей, узнать много нового и поделиться своим талантом

В.И. Губер, глава Чановского района



Программа олимпиады chany.nso.ru/sites/chany.nso.ru/wodby_files/files/imce/programma_olimpiady_1_0.doc



Сценические площадки chany.nso.ru/sites/chany.nso.ru/wodby_files/files/imce/scenicheskie_ploshchadki_olimpiady.docx