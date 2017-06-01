Новый кинотеатр откроется в Чановском районе в преддверии областной Культурной олимпиады, об этом рассказал министр культуры Игорь Решетников на пресс-конференции 30 мая.

«Предыдущая Культурная олимпиада проходила в регионе в 2014 году, и в этом году мы решили возобновить эту прекрасную традицию, посвятив масштабный праздник 80-летнему юбилею Новосибирской области. Более тысячи участников, которые соберутся в п. Чаны 2 и 3 июня, не только будут соревноваться в 14 творческих номинациях, но и смогут пообщаться, обменяться опытом, познакомиться», – отметил Игорь Решетников. По словам министра, в рамках олимпиады будут состязаться 34 команды из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Соревнования пройдут по таким направлениям, как «Народное пение», «Художественное слово», «Хореография», «Фольклорное творчество», «Лучший выставочный проект» и другим.

Кроме того, Игорь Решетников сообщил, что 1 июня в преддверии олимпиады в п. Чаны состоится открытие нового кинозала. На эти цели было выделено пять миллионов рублей в рамках федерального гранта. Всего в 2016 году Новосибирская область получила 20 миллионов рублей из федерального бюджета на ремонт и переоборудование сельских кинотеатров.