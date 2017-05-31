Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области 29 мая 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней бухгалтера Ишимского сельского совета Чистоозёрного района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием служебного положения).

По данным следствия, в период с февраля по октябрь 2014 года подозреваемая, исполняя обязанности бухгалтера сельского совета, осуществяла начисление работникам муниципалитета заработной платы. Имея доступ к ключу с электронной цифровой подписью банковского счета администрации муниципального образования, подозреваемая в указанный выше период времени, действуя из корыстных побуждений, необоснованно начислила в свою пользу денежные средства под видом заработной платы на сумму, превышающую на 156499 рублей причитающееся её вознаграждение за труд, и перечислила их с банковского счёта муниципалитета на открытый на своё имя в финансово-кредитном учреждении зарплатный счёт. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своёму усмотрению.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

