В дни летних каникул 2017 года детский оздоровительно-образовательный лагерь «Солнечный» Татарского района приглашает детей на отдых.

Лагерь «Солнечный» расположен в с.Лопатино, в 25 км от г. Татарска Новосибирской области, находится в естественной лесной зоне. Территория лагеря занимает площадь 22 га. Воздух здесь чистый и способствует оздоровлению и отдыху. Основной вид деятельности МКУ ДО «ДООЛ «Солнечный» - организация отдыха и оздоровления детей».

Для обеспечения отдыха и оздоровления детей в лагере имеются:



•спальные корпуса с комнатами на 2-3 человека;

•жилые домики для проживания детей с комфортными кроватями, шкафами для одежды, прикроватными тумбами;

•просторные холлы для проведения отрядных мероприятий, «огоньков»;

•столовая, где повара обеспечат детей 5-разовым сбалансированным питанием (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин - «вечерник», в меню мясные, рыбные, овощные, молочные блюда, салаты, фрукты и овощи, выпечка и сладости) и прекрасным обслуживанием;

•спортивный комплекс сбассейном, где можно научиться плавать под руководством тренера, тренажерный зал для занятий спортом;

•медицинский блок с процедурными и физиокабинетами, спелеокомната (соляная пещера) для профилактики заболеваний дыхательных путей;

•игровые и спортивные площадки (футбольная, волейбольная, баскетбольная); •места для отдыха.

На территории лагеря на большой летней эстраде проходят мероприятия и концерты (в лагерь часто приезжают артисты из Новосибирска и других городов). Медицинское обслуживание осуществляют два фельдшера и врач общей практики.

Основная педагогическая задача программы лагеря – развитие творческого потенциала и личности каждого ребенка.Мы раскрываем таланты, помогаем проявить их и научиться применять в игре, в общении и в повседневной жизни. Всевозможные конкурсы, занимательные викторины и представления не оставят в стороне никого, обеспечат детям отдых и интересный досуг. Для творческого и физического развития ребят в лагере работают разнообразные кружки, спортивные секции. Ежедневно – отрядные мероприятия, прогулки и игры на свежем воздухе, вечером – дискотеки и видеопросмотры. В течение смены проводятся спортивные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, экскурсии в краеведческий музей, поездки на детскую игровую площадку «Буратино», ледовый дворец «Юность, цирковые представления в г. Татарске.В нашем лагере трудится команда вожатых, которые с радостью подарят ребятам свое время и энергию.Пребывание в лагере сделает отдых детей веселым и увлекательным.

Дети любят наш лагерь за…

*Внимание и теплое отношение

*Приключение каждый день

*Появление новых друзей

*Неограниченные возможности для игр, творчества, занятия спортом

*Возможность фантазировать, открывать свои таланты

*Уроки плавания в бассейне

*Поездки и экскурсии

*Эмоции, которые хочется испытать снова и снова

Родители ценят нас за…

*Безопасность и бдительность

*Индивидуальный подход к каждому ребенку



*Разнообразные развивающие программы

*Проведение различных мероприятий на свежем воздухе



*Лечебное оздоровление (физ. зарядка, массажи, спелеокмната (соляная пещера), проведение профилактических бесед о здоровом образе жизни)



*Отменное питание и качественное медицинское обслуживание

Территория лагеря обеспечена системой видеонаблюдения и круглосуточно охраняется квалифицированными сотрудниками службы безопасности.

Одновременно лагерь может принять 120 человек.

В 2017 году мы проводим 3 летние оздоровительные смены продолжительностью 21 день каждая. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6,6 до 17 лет включительно. В отряде 20-25 человек. В период смены все дети страхуются от несчастного случая.

График заездов:



1 смена - с 9 июня по 29 июня

2 смена - с 3 июля по 23 июля

3 смена – с 26 июля по 16 августа

В случае групповой заявки организуется заезд и отъезд детей школьными автобусами из г.Татарска.

Стоимость путевки в лагерь «Солнечный» в 2017 году – 10 200 рублей. Возможно приобретение путевки на 14 дней – 6800 рублей.

Для получения более подробной информации о сотрудничестве, а также, об условиях проживания и организации отдыха в детском лагере - звоните нам по телефонам:

* 8(383-64)24-371– заместитель начальника управления образования Татарского района – Марина Владимировна Кандаурова;

* 8(383-64)56-127, 8-951-374-37-80 – директор лагеря «Солнечный» Квак Павел Анатольевич;

Электронная почта dool.soln.lopatino@yandex.ru.

Мы с удовольствием примем заявки от родителей, учреждений, организаций!