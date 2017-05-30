В Татарском районе близится к завершению посевная кампания. На 29 мая яровыми культурами было засеяно 86 тыс. 648 га полей, что составляет 87% от плана (99 тыс. 635 га). План посева яровых зерновых культур выполнен на 89,8%. Пшеницей засеяно 53 тыс. 361 га, горохом – 2 тыс. 888 га, ячменем – 9 тыс. 421 га, овсом – 3 тыс. 832 га. В Усть-Таркском районе план ярового сева выполнен на 93%, яровыми культурами засеяно 55 тыс. 571 га, из них зерновыми – 44 тыс. 912 га. Пшеница посеяна на 37 тыс. 900 га полей. В Чановском районе план посевной выполнен на 85%, яровыми культурами засеяно 37 тыс. 628 га. Площадь посева пшеницы составила 18 тыс. 432 га. По Новосибирской области план весенних полевых работ на 29 мая был выполнен на 81%. В этом году яровыми культурами планируется засеять 1 млн. 923 тыс. га, из них пшеницей - 1 млн. 36 тыс. га.



В Татарском районе на 29 мая пшеницу завершили сеять в колхозе им. Ленина, ОАО «Гигант», колхозах «Победа», «Заря», «Колос», «Новомихайловский», «Зубовский» и «Розентальский». Набирает обороты сев силосных культур. Он проведен на площади 3573 га, что составляет 62,7% от плана. Лидируют колхозы «Заря», «Новомихайловский», «Колос» и ООО «Колосок». В индивидуальном соревновании лучших результатов на севе добились: Сергей Евсеенко из колхоза «Зубовский», на тракторе К-700 засеял 900 га зерновых; Евгений Деркач из колхозаим. Ленина на тракторе ТГ-90 засеял 730 га; Андрей Мраков, Виктора Штенгауэр из этого же хозяйства, а также Владимир Шрейдер и Владимир Биковец из колхоза «Колос», засеяли более чем по 650 га зерновых.