27 мая в ночное время экипаж ППС МО МВД «Татарский», патрулировавший территорию города, на улице Закивревского задержал мужчину, пытавшегося угнать припаркованный автомобиль ВАЗ-21061. Злоумышленником оказался 27-летний безработный ранее не судимый житель поселка Зубовка, а транспортное средство, как выяснилось, принадлежит местному предпринимателю. Задержанный сознался, что хотел угнать машину. По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.