В составлении топ-10 забавных названий деревень Новосибирской области приняли участие пользователи социальных сетей

Мнения разделились следующим образом:

1. Безбожник (Татарский район)

2. Старый Карапуз (Барабинский район)

3. Колбаса (Кыштовский район)

4. Безногое (Доволенский район)

5. Игрушка (Болотнинский район)

6. 8 Марта (Новосибирский район)

7. Медяки (Каргатский район)

8. Пенек (Чулымский район)

9. Таскаево (Искитимский район)

10. Шурыгино (Черепановский район)

Интересно, что считают забавным участники интернет-опроса. Черепановцы выделили деревню Шурыгино, вспомнив при этом про небезызвестную Диану Шурыгину. В Куйбышевском районе маленькая деревушка Антошкино признана «родиной картошки», а самым популярным вопросом, которым задавались пользователи социальных сетей: «Есть ли в Безбожнике церковь?». Церкви, как выяснилось, нет, зато есть работающий клуб. Детей местные жители возят на учебу в соседнюю деревню и к названию своей деревни относятся положительно. Считают, что ничего забавного в этом названии нет.

В Новосибирской области только по приблизительным данным 519 сел, немало и со странными и неоднозначными названиями.

- Большинство названий населенных пунктов нашей области произошло от топонимов данной местности, языка коренных народов, проживавших в ней, от фамилий первых русских колонизаторов, - рассказал VN.ru Константин Голодяев, сотрудник Музея города Новосибирска. - Села Новый и Старый Карапуз в Барабинском районе никак не связаны с малышами. Название происходит из тюрского языка. «Карабыз»: «кара» – черный и «быз» – лед. Дело в том, что протекающая здесь речушка зимой промерзает до самого дна, и из-за питающих ее болотных вод наледи получаются темного цвета. Вот и причина.

Село Секты в Чулымском районе к религии никакого отношения тоже не имеет. Оно происходит от тюрского слова «Сакты», что означает «стоять на страже».

То же и со старинным селом Зюзя в Барабинском районе. Название происходит от тюркского «сузылган» — растянувшее, «суза» — растягивает. Пришли русские — и Суза стала Зюзей.

А вот более поздняя русская деревня Худышка в Кыштовском районе тянется вдоль одноименной речки.

Водные топонимы очень часто становятся привязками к населенным пунктам. Их в области множество. Те же Бердск, Чулым. Село Крутишка в Черепановском районе получило свое имя от вертлявого одноименного притока реки Иня. В некоторых местностях существовали целые десятки небольших озер. Плоские большие впадины, залитые водой, называли блюдцами. Вот и тайна названия села Блюдцы Чановского района. Или село Баклуши Доволенского района - это не поселение безнадежных лентяев. «Баклушами» называют углубления среди степи. И одноименное озеро омывает западный край села.

Самое старое русское поселение на обском правобережье нынешней территории Новосибирской области — деревня Зудово на реке Иксе в Болотнинском районе. Заимка здесь была поставлена еще в 1687 году пашенными крестьянами Зудовыми.

Как утверждают жители села Улыбино в Искитимском районе, у них первопроходцами были братья Улыбины, оставившие поселению свое имя. Некоторые села еще несут на себе тень советского режима. Деревня Безбожник Татарского района четко указывает на время своего названия — годы коллективизации и борьбы с религией. Тогда по стране прокатился целый шквал подобных переименований.