Муниципальному казенному учреждению "Молодежный центр Татарского района" требуется директор.



Квалификационные требования:

Требования к профессиональным знаниям и навыкам

- Высшее профессиональное образование по специальности "организация работы с молодежью", "государственное и муниципальное управление", "социальная работа" или профессиональная переподготовка.- стаж работы по направлению профессиональной деятельности неменее 5 лет.: знание Конституции РФ, Устава Новосибирской области, Устава Татарского района; нормативные и методические документы по вопросам организации работы с подростками и молодежью; психологию; социологию; специфику работы в различной социальной среде; основы педагогики; формы и методы воспитательной и социальной работы; порядок заключения и исполнения договоров; основы трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности. Знание основ делопроизводства, владение компьютерной и другой оргтехникой. Навыки владения подготовкой информационных материалов, работы с текстами, информацией, оформления документов, делового письма.Резюме предоставлять по адресу: г. Татарск, ул. Ленина, 56, кабинет № 29 (управление культуры, спорта, по делам молодежи и социальной политики администрации Татарского района).Телефон для справок: 8(383 64) 25-474.