18 мая в 19.34 в Красноселье Чановского района случился пожар в частном двухквартирном доме на ул. Центральная. В результате пожара огнем были повреждены стены, кровля веранды и закопчена одна из квартир. В 19.52 пожар был ликвидирован.

18 мая в 11.36 в Чанах на ул. Маяковского загорелся автомобиль ВАЗ-2106 2000 г.в. Автомобиль был поврежден огнем на площади 4 кв.м. В 11.46 пожар был ликвидирован.

18 мая в 4.11 в Чанах на ул. Братьев Желтиковых произошел пожар в частном доме. Огнем была повреждена крыша жилого строения и веранда. В 4.22 пожар ликвидирован. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки. Условием, способствующим возникновению пожара, явилось оставление включенным без присмотра электрообогревателя, сообщает ОНД и ПР по Чановскому району.